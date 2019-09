Le pronom «they», en anglais, s'emploie désormais au singulier pour désigner une personne de genre non-binaire

On connaissait le pronom personnel «they» en anglais comme la traduction de «ils» ou «elles» en français. Dans la récente édition du dictionnaire américain Merriam-Webster, le mot hérite d'une nouvelle définition : «utilisé pour désigner une seule personne dont l'identité de genre est non binaire».

Cet ajout a été annoncé sur Twitter, en même temps que l'entrée de 529 autres mots dans les pages de ce dictionnaire de référence aux Etats-Unis.

Sur son blog, Merriam-Webster a publié un article pour expliquer son choix. Selon l'institution, l'utilisation du «they» non-binaire «n'a cessé de croître au cours des dernières décennies».

«On le trouve dans les textes publiés, les transcriptions et le discours général». Puisque les anglophones rencontrent de plus en plus de «noms non-binaires», le dictionnaire estime qu'il «ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un membre établi de la langue anglaise».

The nonbinary pronoun 'they' has been added to the dictionary. https://t.co/tadl1VdfB0 — Merriam-Webster (@MerriamWebster) 17 septembre 2019

L'article précise que le «they» non-binaire s'accorde avec un verbe au pluriel «malgré son référent singulier».

Anticipant les critiques et les confusions grammaticales, Merriam Webster rappelle qu'en anglais, le pronom «you» («tu» ou «vous» en français) prend lui aussi «le verbe au pluriel même lorsqu'il fait référence à une seule personne». Et sans que cela pose problème.

Avant cette entrée officielle dans le dictionnaire, le «they» au singulier était déjà utilisé par des anglophones souhaitant échapper à la distinction de genre. Cela leur permet de ne pas avoir à choisir entre «he» et «she» («il» et «elle» en français).