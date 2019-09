Accusée de «soutenir la maltraitance des animaux», Taylor Swift annule un concert à une course hippique australienne

La star américaine Taylor Swift a annulé le concert qu'elle devait donner à la Melbourne Cup, une course hippique qui fait l'objet d'une campagne de militants? Ces derniers dénoncent la cruauté dont les chevaux de course sont victimes.

La chanteuse de 29 ans devait chanter deux chansons de son dernier album «Lover» à l'occasion de la principale compétition hippique d'Australie, qui se déroulera le 5 novembre. Mais l'annonce de sa venue a aussitôt provoqué une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux.

Un problème de calendrier

L'accusant notamment de «soutenir la maltraitance des animaux», les militants pour la protection des chevaux de course lui ont reproché de penser à «l'argent» avant de faire preuve de «compassion». Plus de 6.500 personnes ont signé une pétition en ligne lui demandant de renoncer à sa prestation.

Dans un communiqué publié samedi soir, l'organisateur Mushroom Events a affirmé que la star avait été contrainte d'annuler son spectacle pour des raisons de calendrier. «Des changements dans sa campagne de promotion en Asie ont rendu sa présence ici impossible sur un plan logistique», affirme-t-il.

Les militants de la campagne pour la protection des chevaux de courses se sont eux félicités de cette décision. «La pression exercée sur Taylor Swift pour qu'elle annule sa performance était importante», ont-ils écrit sur Facebook. «Ses fans ne voulaient pas la voir soutenir ces mauvais traitements infligés aux animaux. Bien que la raison invoquée par le secteur des courses soit un problème de programmation, il nous semble qu'elle a répondu à ces appels», affirment-ils.

Depuis 2013, six chevaux participants à la Melbourne Cup, sont décédés. L'an dernier, The CliffsofMoher, un cheval irlandais de cinq ans, a été euthanasié après s'être fracturé l'épaule droite lors de cette course qui, depuis, 1876, se déroule le premier mardi de novembre.

L'annulation de la venue de Taylor Swift «est évidemment décevante pour tout le monde», a déclaré Neil Wilson, directeur général du Victoria Racing Club.