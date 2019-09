Kenya : 7 enfants tués dans l'effondrement d'une salle de classe à Nairobi

Sept élèves d'une école primaire de Nairobi ont été tués et des dizaines blessés dans l'effondrement de leur salle de classe lundi matin, a-t-on appris de source officielle.

«Jusque-là, nous pouvons confirmer que nous avons sept morts et 57 autres (écoliers) ont été hospitalisés», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Cyrus Oguna, s'exprimant sur les lieux du drame.

Des centaines d'habitants de Dagoretti, une zone pauvre où les habitants vivent dans des abris de fortune, se sont rassemblés autour du site où les sauveteurs fouillaient les décombres pour trouver des survivants.

Selon un journaliste de l'AFP sur place, des bureaux et des livres étaient éparpillés au milieu des débris de cette structure semi-permanente, faite de bois et de tôle. L'ensemble avait été en partie sur-élevé pour ajouter un étage.

Le bâtiment s'est effondré peu après 07h00 (04h00 GMT), au moment où les enfants entraient dans l'école.

«Sept élèves morts, plusieurs blessés après l'effondrement d'une salle de classe à la Previous Talent Academy de Dagoretti», dans l'ouest de la capitale kényane, a rapporté sur Twitter l'organisation St John Ambulance impliquée dans les opérations de secours.

Seven pupils dead, several injured after a classroom collapsed at Previous Talent Academy in Dagoretti. pic.twitter.com/7CROPaLD2P

— St John Ambulance (@StJohnKenya) September 23, 2019