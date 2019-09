Tout savoir sur Benny Gantz, qui pourrait devenir le nouveau Premier ministre israélien

Encore méconnu à l'international, il pourrait devenir le prochain Premier ministre israélien. En réussissant cet exploit, Benny Gantz mettrait fin à 20 ans de gouvernance par Benjamin Netanyahou. Soutenu par les partis arabes, troisième force politique du pays après les élections du 17 octobre, le leader du parti Bleu-blanc est plutôt favori. Il faut cependant attendre que le président Reuven Rivlin termine les concertations pour nommer le chef du gouvernement, débutées le 22 septembre.

Après sa très courte victoire lors des législatives (33 sièges contre 31 pour Benjamin Netanyahou), Benny Gantz a appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. L'actuel Premier ministre a répondu positivement. Cependant, les deux hommes veulent mener ce gouvernement, ce qui pourrait engendrer de nouveaux blocages politiques dans les semaines à venir.

Un ancien chef d'État-major

Comme aux États-Unis, un parcours de militaire aide souvent à gagner de la sympathie auprès de la masse électorale israélienne. À ce niveau-là, Benny Gantz est très clairement au-dessus des autres candidats puisqu'il a fait toute sa carrière dans l'armée. D'abord parachutiste, il gravit les échelons jusqu'au rang de général à seulement 42 ans, puis devient chef d'état-major entre 2011 et 2015. Conscient de l'apport politique que cela lui apporte, son passif de combattant est son argument numéro 1.

Il n'hésite d'ailleurs pas à attaquer directement Benjamin Netanyahou sur ce sujet : «les jours où je commandais l’unité de combat Shaldag dans des opérations en territoire ennemi au risque de nos vies, toi, Benjamin Netanyahu, tu progressais avec courage et détermination d’une séance de maquillage à l’autre sur les plateaux de télévision». Un grand nombre des clips de campagnes de Benny Gantz reprennent d'ailleurs des images où l'on peut l'apercevoir en train de disserter sur ses réussites dans l'armée, comme cette fois où il s'était vanté d'avoir plongé une partie de Gaza «dans l'âge de pierre» après la guerre de 2014.

Une carrière politique fulgurante

Il ne lui aura pas fallu longtemps pour se faire sa place dans le paysage politique israélien. Fin 2018, l'ancien militaire annonce son entrée dans ce nouveau monde, et prend rapidement la tête de Résilience d'Israël, un parti centriste, avant de former Bleu-blanc, une alliance de plusieurs mouvements qui a pour but de succéder à Benjamin Netanyahou. En moins d'un an, il est donc passé du statut de nouveau politicien à potentiel Premier ministre.

Proche de Netanyahou sur plusieurs points

Si Benjamin Netanyahou et Benny Gantz peuvent avoir leurs différences, leur politique sécuritaire et leur vision du conflit israélo-palestinien sont assez proches. Ainsi, l'ancien chef d'état-major ne veut pas d'un retrait israélien du plateau du Golan et souhaite conserver une présence militaire dans les territoires en Cisjordanie. En revanche, son parti serait en faveur de la solution à deux Etats, là où Benjamin Netanyahou n'oeuvrait plus en ce sens. Cependant pour le comprendre, il faut lire entre les lignes du manifeste Bleu-blanc qui parle seulement d'une séparation entre Israéliens et Palestinien.

C'est sur la politique intérieure que les deux hommes se différencient le plus. Proche des ultra-orthodoxes juifs, Benjamin Netanyahou a pris plusieurs mesures pour assoir la religion juive dans la vie de la société israélienne. Benny Gantz est lui plus libéral, et envisage par exemple d'autoriser le mariage civil (non pratiqué dans le pays).

Il considère Jerusalem comme la capitale d'Israël

La ville sainte est l'un des enjeux principaux du conflit israélo-palestinien. La moindre déclaration sur le sujet peut entraîner des violences et des controverses, comme lorsque les États-Unis de Donald Trump ont pris la décision de déménager leur ambassade de Tel Aviv à Jerusalem. L'idée derrière ce déménagement est de considérer la ville comme la capitale du pays, allant contre la volonté de la communauté internationale.

Benny Gantz veut, comme le Likoud, faire en sorte que Jerusalem soit la capitale unifiée d'Israël. Une décision qui ne l'a pourtant pas empêché d'être soutenu par les partis arabes israéliens, ce qui montre, peut-être, la volonté forte d'une partie de la frange politique de se débarrasser coûte que coûte de Benjamin Netanyahou.