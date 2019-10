Etats-Unis : les bons numéros du loto trouvés par... 1.400 personnes

Des chanceux à foison. En Caroline du Sud, un Etat du sud-est des Etats-Unis, un record est tombé. Près de 1.400 personnes ont récemment trouvé les bons numéros du loto local. Ils ont bien été aidés par le tirage, qui a sorti une combinaison extraordinairement simple : 2-2-2-2.

Le gros-lot va ainsi être un peu moins gros que prévu. Ces 1.400 chanceux vont se partager 3,4 millions de dollars (3,1 millions d'euros), ce qui fait que chacun recevra entre 2.000 dollars (1.800 euros) et 5.000 dollars (4.500 euros), en fonction du montant joué et du nombre de tickets achetés. Un gagnant va par exemple encaisser pas moins de 80.000 dollars (72.900 euros), après avoir acheté seize billets avec la bonne combinaison.

Un record qui a donné lieu à une scène cocasse dans les rues de Columbia, la capitale de Caroline du Sud. Une immense file d'attente s'est formée lundi 30 septembre devant les bureaux de l'entreprise de loterie, les 1.400 gagnants venant tous chercher leurs gains au même moment. Des ventilateurs et de l'eau leur ont été distribués pendant qu'ils patientaient sous une forte chaleur.

The weather’s not all that’s HOT in Columbia right now! A record number of Pick 4 players are lined up outside our claims center to cash in! We’re paying out a scorching $3.4 million won on 2-2-2-2! The Lottery’s handing out water & fans to the crowd of players that won big! pic.twitter.com/yWLYOhROyB

— SC Education Lottery (@sclottery) 30 septembre 2019