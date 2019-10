La saison des Prix Nobel débute

Comme chaque année, le mois d'octobre est le mois de l'annonce des prix Nobel, qui récompensent depuis 1901 des personnalités de plusieurs domaines : physique, chimie, littérature, paix, médecine et économie.

Les célébrations commencent donc ce lundi 7 octobre avec l'annonce du prix Nobel de médécine. Puis jusqu'à vendredi viendront, dans l'ordre, les annonces des prix Nobel de physique, de chimie, de littérature et du lauréat du prix Nobel de la paix. Celui de l'économie sera connu lundi 14 octobre. La cérémonie de remise des prix se déroulera le 10 décembre, une date symbolique, celle de la mort d'Alfred Nobel.

Qui était Alfred Nobel ?

S'il est aujourd'hui connu à travers le monde grâce à ses prix prestigieux, ce Suédois né en 1833 est d'abord l'inventeur de la dynamite. Une invention qui a fait sa renommée à l'époque, et sa fortune. A sa mort, il a légué pratiquement l'intégralité de sa fortune à un fonds qui servira à la création des prix Nobel, une volonté de sa part.

Pourquoi deux prix Nobel de littérature vont-ils être remis ?

L'édition 2018 du prix Nobel de littérature a été reportée d'un an et le lauréat sera donc connu en même temps que celui de 2019. En effet, en 2018 un vaste scandale sexuel a perturbé l'Académie suédoise, l'institution qui décerne le prix Nobel de littérature. Jean-Claude Arnault, le mari français d'une des membres de l'Académie, Katarian Froestenson, a été condamné pour viol par la justice suédoise. Son comportement était pourtant connu de plusieurs des membres, sept d'entre eux ont abandonné leur fauteuil à la suite des révélations. Devant les conséquences du scandale, l'Académie a préféré reporter l'annonce du lauréat.

Qui sont les favoris du prix Nobel de la paix ?

L'année dernière, la militante irakienne Nadia Murad et le gynécologue congolais Denis Mukwege avaient été récompensés «pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre». Cette année, certains mettent une pièce sur la jeune suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui milite pour la préservation de l'environnement. D'autres noms sont cités comme le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a mis fin à la guerre entre son pays et l'Erythrée.

Que recoivent les lauréats du prix Nobel ?

En plus de la signification symbolique et médiatique que revêt le gain d'un prix Nobel, les lauréats recoivent une gratification sonnante et trébuchante et chaque gagnant touche 850 000 euros.

Pourquoi le prix Nobel d'économie est-il différent des autres ?

Pour être très précis, le prix Nobel d'économie s'appelle en fait le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Contrairement aux autres, il n'était pas prévu dans le testament d'Alfred Nobel et a été créé en 1968 par la banque de Suède.