Une mère de famille a trouvé la technique ultime pour mettre ses enfants au lit

Pour amener doucement ses enfants au sommeil, une mère de famille américaine a trouvé une astuce géniale. Elle l'a partagée sur Facebook ce 29 septembre.

Après une longue journée, elle voulait éviter les cris et les larmes habituels. Jessica d'Entremont a fait une petite blague à ses deux enfants, Emma (quatre ans) et Hannelore (trois ans).

Elle a acheté pour eux des pyjamas fluorescents et leur a expliqué qu'il fallait qu'ils s'allongent sur le sol, et restent très calmes pour que le sol du plancher les rechargent. Les enfants se prennent au jeu et se tiennent tranquille. «Je les ai ramené dans leur chambre et j'ai éteint les lumières. Les pyjamas brillaient vraiment» raconte-t-elle à Today.

Les enfants adorent, et la mère de famille décide de reproduire l'expérience.

Pour préserver la supercherie, Jessica d'Entremont range les pyjamas dans le tiroir quand les enfants s'habillent le matin. «Loin de la lumière du jour, ils sont restés sombres. Les enfants ont voulu me tester - mais les pyjamas n'ont commencé à briller que lorsqu'ils se sont de nouveau allongés au sol».

Un moyen drôle et magique... pour apaiser ses enfants avant de s'endormir. Sur Facebook, son idée est devenue virale.

«Mon dieu, c'est vraiment la meilleure des techniques de parents que j'ai vue depuis longtemps» a salué un internaute.