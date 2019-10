Caroline du Nord : une mère échange son enfant contre une voiture

Trois personnes ont été arrêtées ce mercredi en Caroline du Nord, au sud-est des États-Unis, après qu’une mère a échangé son enfant contre une voiture.

Alice Todd, 45 ans, aurait en effet échangé en 2018 sa fille de 2 ans contre la Plymouth Laser de 1992 d’un couple, Tina Chavis, 47 ans, et Vicenio Mendoza, 53 ans.

Une enquête policière avait été ouverte après que la petite fille a été transportée à l'hôpital en juillet dernier avec des ecchymoses. La femme a déclaré aux enquêteurs qu'elle était la mère de l'enfant, avant d’avouer qu’elle était en réalité la mère adoptive de la fillette, a rapporté The Dispatch. Elle a ensuite expliqué qu'elle ne possédait aucun document constitutif du dossier d'adoption.

Une voisine a confirmé à WGHP qu'elle avait vu régulièrement Chavis et Romero avec la fillette : «Je les voyais sur le porche. Ils s'occupaient d'elle», a-t-elle déclaré. Alice Todd et le couple ont été inculpés ce lundi pour vente et achat d'enfant. Ils doivent comparaître devant le tribunal le 21 octobre.