Vidéo : un milliardaire russe lâche 20.000 dollars de billets dans la foule lors d'une conférence

En marge d'un récent discours prononcé à Saint-Pétersbourg lors d'un forum dédié à l'industrie du gaz, le milliardaire Igor Rybakov a fait lâcher depuis le plafond de la salle 20.000 dollars de billets dans la foule. Un joli cadeau.

«Dans mon enfance, mon père m’a offert un billet d’un dollar et m’a dit de le multiplier et de le faire passer. Ce billet symbolise le début d’un parcours pour celui qui l’a eu. Je souhaite que le bien-être et le bonheur de tout le monde soient décuplés et qu’au moins 10.000 entrepreneurs aient autant de succès que moi. Que ce billet soit le début d’un grand chemin», a-t-il témoigné au site russe 74 pour expliquer son geste.

Immédiatement, le public présent dans la salle s'est précipité vers les liasses de billets et tenté d'en amasser le plus possible. Rybakov, 1717e plus grosse fortune au monde selon le classement établi par Forbes, rapporte que son intervention d'une heure prononcée à l'occasion du Synergy Global Forum, lui a rapporté 200.000 dollars.