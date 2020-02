Alexandria Ocasio-Cortez sous le feu des critiques pour avoir dépensé 300 dollars chez le coiffeur

En politique, être une femme et avoir des opinions tranchées peut vite se retourner contre vous. Alexandria Ocasio-Cortez, socialiste et plus jeune candidate jamais élue au Congrès américain, l'aura appris à ses dépens. Sous le feu des critiques pour s'être offert un passage chez le coiffeur à 300 dollars, la femme politique a rapidement été défendue par de nombreux internautes sur Twitter.

C'est un article du «Washington Times», un média très respecté aux Etats-Unis, qui a mis le feu aux poudres. «L'auto-proclamée socialiste, qui s'insurge régulièrement contre les riches et se plaint du coût de la vie à Washington, a dépensé près de 300 dollars pour une coupe de cheveux dans un salon très chic dans lequel elle se rend souvent au centre de Washington», écrit la journaliste.

Selon les informations du quotidien, la femme politique aurait ainsi choisi de dépenser - avec son propre argent- 80 dollars pour une nouvelle coupe et 180 dollars pour une nouvelle couleur. Un acte impardonnable pour certains, qui s'en sont donnés à coeur joie et n'ont pas hésité à montrer du doigt les dépenses de la démocrate. C'est le cas notamment de Richard Manning, le président de l'association Americans for Limited Government, qui a estimé qu'elle «prêchait des idées socialistes tout en vivant la vie d'une privilégiée». Puis d'ajouter : «Il n'y a rien de mal à dépenser de l'argent pour son physique [...] mais c'est un peu limite de dépenser des centaines de dollars pour ses cheveux pour enregistrer une vidéo dans laquelle on déplore l'inégalité salariale».

Twitter vole à sa rescousse

Des critiques qui en ont scandalisé plus d'un. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont apporté leur soutien à Alexandria Ocasio-Cortez, dénoncant un acharnement injustifié.

«1/ Cet article n'aurait jamais été écrit sur un homme 2/ le prix n'est pas excessif pour une personnalité publique qui est souvent filmée 3/ si ses cheveux étaient mal coiffés, des articles seraient aussi écrits », s'est insurgée une internaute.

I spent $400 on my hair last week. No one blinked an eye. Unless this is a discussion about how women need to pay outrageous prices for their hair in general, I don’t see how what she paid is relevant. — Patricia Ann (@Patricia_Ann_E) 10 octobre 2019

1) this would obvs never be a story about a man





2) this is not an expensive haircut/color for a public figure who is frequently on TV





3) if her hair was raggedy, that would be the lead story instead





4) https://t.co/CyXaQ860ts — Jessica Valenti (@JessicaValenti) 10 octobre 2019

It's like you want her to not own or buy anything. — Christopher Carrasqu (@carrasquilloc1) 10 octobre 2019

Réagissant à un article consacré aux coûts des dépenses engendrées par les déplacements du vice-président des Etats-Unis Mike Pence sur les cours de golf de Donald Trump (600.000 dollars...), Alexandria Ocasio-Cortez a quant à elle répondu, comme à son habitude, avec une cinglante répartie.

«Tiens, tiens : Mike Pence a utilisé l'argent du contribuable - pas son argent personnel - pour dépenser l'équivalent de plusieurs millers de coupes de cheveux en argent public pour visiter les cours de golf de Trump. Je me demande si les Républicains prêtent autant d'attention à la corruption qu'à la nouvelle couleur et la nouvelle coupe de cheveux d'une femme».