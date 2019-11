Une jeune femme inculpée pour avoir poussé son petit ami au suicide

Dans le Massachusetts, aux Etats-Unis, une ancienne étudiante de 21 ans a été inculpée pour homicide involontaire pour avoir poussé son petit ami à se suicider.

Au cours des deux mois qui ont précédé le drame, le couple a échangé plus de 75.000 sms, dont environ 47.000 envoyés par la jeune femme, Inyoung You, parmi lesquels des centaines dans lesquels elle tentait de convaincre son petit ami Urtula d'en finir. Le jeune homme a mis fin à ses jours dans un garage à Boston, le 20 mai dernier, alors que sa famille attendait son arrivée à la cérémonie de remise de diplômes.

La victime subissait au quotidien des violences verbales, physiques et psychologiques, ont indiqué des membres de la famille et des camarades de classe. Des violences qui sont devenues «plus fréquentes, plus puissantes et plus dégradantes dans les jours et les heures qui ont précédé sa mort», a précisé le procureur.

Consciente du «contrôle total» qu’elle exerçait sur son petit ami, notamment via des menaces d'automutilation, «elle persistait à continuer de l'encourager à se suicider», a-t-il ajouté. Actuellement en Corée de sud, elle n’a pas encore pu répondre aux accusations portées à son encontre devant le tribunal.

Cette affaire, illustrant les risques du cyberharcèlement, n’est pas sans rappeler celle de Michelle Carter, 20 ans, qui avait également poussé son petit ami à se suicider via des appels et des sms. Il avait été retrouvé mort dans sa camionnette. Le jour des faits, la jeune femme avait ordonné par téléphone à son petit ami, garé sur un parking, de passer à l'acte à l'aide d'une pompe pour remplir son véhicule de monoxyde de carbone. Elle a été condamnée en août 2017 à quinze mois de prison ferme dans le Massachusetts.