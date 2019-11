A 24 ans, ses parents font de lui un milliardaire

Sa fortune est désormais estimée à 3,5 milliards d'euros. Le fils des fondateurs d’une société de pharmaceutique, un Chinois âgé de 24 ans, a reçu mardi dernier 20% de l’entreprise de ses parents en cadeau.

Les propriétaires de Sino Biopharmaceutial Limited, cotée à la bourse de Hong Kong, ont expliqué dans un communiqué que ce don visait à «affiner la gestion et l’héritage du patrimoine familial», a rapporté Bloomberg.

Eric Tse became an overnight billionaire on October 22 after receiving a 3.57% stake in Sino Biopharmaceutical Limited, the pharmaceutical maker once headed by his father, as a "gift," the company said in a statement.



The 24-year-old now has a net worth of $3.8 billion! pic.twitter.com/VN60QOIsU5

— The Desi Times (@TheDesiTimes) October 23, 2019