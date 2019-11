Elon Musk fait un don d'un million de dollars pour planter des arbres

Elon Musk, le patron de Tesla, a fait un don d’un million de dollars à l’opération «Teamtrees». Cette campagne, lancée le 25 octobre dernier à l’initiative du youtubeur américain MrBeast, a pour objectif de planter au moins 20 millions d’arbres à travers le monde.

Ce défi a été lancé par des anonymes au vidéaste, lorsqu’il a dépassé les 20 millions d’abonnés sur sa chaîne Youtube. Pour chaque dollar versé sur le site teamtrees.org, un arbre sera planté. L’information a été relayée sur les réseaux sociaux par ses collègues youtubeurs, comme Jeffree Star et Mark Rober, qui incitent chacun leur communauté à faire un don.

La campagne a également touché de grands hommes d'affaire américains. Après avoir fait son don, Elon Musk a même changé son pseudonyme sur Twitter en «Treelon», en soutien à l'opération.

I’M SO HAPPY RIGHT NOW!!!! SOMEONE HELP ME I CAN’T STOP SMILING :))))))) https://t.co/z1tCUqIQVY — MrBeast (@MrBeastYT) October 29, 2019

Quelques minutes plus tard, c'est le patron de Twitter, Jack Dorsey, qui a fait une donnation de 150.000 dollars à Teamtrees.

The CEO of Twitter just planted 150,000 trees!!!!! AM I DREAMING?? :)))))) pic.twitter.com/8CrSQlCvIr — MrBeast (@MrBeastYT) October 30, 2019

MrBeast a publié une vidéo sur sa chaine youtube le 25 octobre pour le lancement de la campagne. Avec un groupe de bénévoles, le youtubeur a planté près de 2000 arbres en deux jours. Il explique cependant ne pas pouvoir planter 20 millions d'arbres à eux seuls, et a donc fait appel à une association. Les dollars collectés seront donc reversés à l'organisation à but non lucratif «Arbor Day Foundation», qui se charge de planter des arbres dans des forêts qui en manquent, partout dans le monde.

En à peine quelques jours, plus de huit millions de dollars qui ont été récoltés, donc huit millions d'arbres plantés. L'opération prendra fin au 1er janvier 2020. D'ici là, MrBeast espère récolter les 20 millions de dollars nécessaires à la réalisation du défi.