Insultes, croix gammées : une plainte pour incidents racistes déposée par un pompier belge

Un pompier belge, d'origine maghrébine, a porté plainte après avoir été victime de plusieurs incidents à caractère raciste, a rapporté mardi la chaîne de télévision RTBF.

«Arabe», «Merde», «Singe», «Pute», «Retourne à Molenbeek»... Voici les insultes qu'un pompier belge en formation a pu découvrir sur son casque, vendredi dernier, alors qu'il allait chercher son matériel. Le ou les auteurs de ces inscriptions avaient également dessiné un pénis et une croix gammée sur les affaires de la recrue.

La victime et les sapeurs-pompiers de Bruxelles (SIAMU) ont décidé de porter plainte à la suite d'un deuxième incident. Dans la nuit de lundi à mardi, le casier du pompier, d'origine maghrébine, a été forcé et des tranches de jambon et une canette de bière y ont été déposées.

Enquête approfondie

«S'il s'avère que ces deux actes sont le fait de la même personne, ce sera le renvoi immédiat, indépendamment de ce qu'entreprendra l'autorité judiciaire», a indiqué le porte-parole du SIAMU, Walter Derieuw, à la RTBF, ajoutant que «ces deux actes sont contraires à nos valeurs».

De son côté, le secrétaire d'Etat bruxellois en charge du SIAMU, Pascal Smet, a assuré à la chaîne publique avoir «demandé une enquête approfondie».