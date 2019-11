Vidéo : il chute en plein livestream de son ascension du Mont Fuji

Un homme a été victime lundi d'une dangereuse chute alors qu'il était en train de diffuser en direct, sur le site japonais Niconico, une vidéo de son ascension du Mont Fuji.

Des spectateurs inquiets ont alors prévenu la police, qui a lancé de opérations pour retrouver l'homme. Il n'avait toujours pas été retrouvé ce mercredi.

Avant sa chute, l'alpiniste, haletant, avait déclaré que l'expédition était devenue «dangereuse». «Mais on ne peut rien y faire de toutes façons», avait-il ajouté.

Sur la vidéo, on le voit perdre l'équilibre - «je glisse», déclare-t-il alors - et tomber sans pouvoir se retenir. Apparemment cassée, la caméra cesse de tourner. L'homme se trouvait alors non loin de la septième station de la montagne.

Les spectateurs ont alors échangé des messages et pris des captures d'écran pour tenter d'aider les autorités à localiser la victime. Mais il semble qu'elle ne soit plus en possession de son téléphone, comme le suggère un extrait de la vidéo, et on peut craindre qu'il ne porte pas de vêtements assez chaud pour passer la nuit dehors, alors qu'on l'entend dire à un moment que ses doigts sont gelés.

Le Mont Fuji a été fermé en septembre, la police locale ayant insisté sur le danger d'une ascension lorsque la montagne est recouverte de neige.