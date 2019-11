Vidéo : il porte un costume d'Iron Man plus vrai que nature

Le cosplayer anglais Paul MacDowell a créé le buzz sur internet en se promenant avec un costume bluffant de réalité d’Iron Man, un des supers héros de Marvel.

Tournée durant la MCM ComicCon de Londres, la vidéo s’approche des 11 millions de vues sur Youtube.

Ce costume est commercialisé par Killerbody, une entreprise hongkongaise. Il en existe deux modèles. Le premier au prix de 4.500 dollars et le second à 10.000 dollars.

A l’aide d’une télécommande et de capteurs magnétiques dans les doigts, il est possible de commander électriquement le casque, les épaules, les ailes l’avant-bras droit et les cuisses, rapporte Tom’s Guide.