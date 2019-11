Quelle est l'origine d'Halloween ?

La fête d'Halloween, le 31 octobre, sera l'occasion de se déguiser, partir à la recherche de sucreries et regarder des films d'horreur. Si cette fête est très populaire aux États-Unis, elle trouve son origine dans d'anciennes traditions irlandaises.

La fête celtique de Samain serait l’ancêtre d’Halloween. Elle remonte à 500 avant J-C. Cette fête annonçait le début de l’hiver, donc la fin des récoltes. Lors du jour de l’an celte, qui correspond au 6e jour de la lune montante (entre le 25 octobre et le 20 novembre), le Dieu de la Mort permettait aux défunts de vivre quelques heures parmi les vivants. Ces derniers laissaient leur porte ouverte et plaçaient des lanternes sur le chemin pour guider les âmes de défunts.

Cette fête païenne était célébrée en Irlande et en Écosse, mais est tombée dans l’oubli à la suite de la christianisation des peuples celtes, au profit de la fête de la Toussaint.

A cause de la grande famine qui a ravagé l'Irlande pendant la seconde moitié du XIXe siècle, des millions d’Irlandais ont fui vers les États-Unis, en emportant avec eux leurs mythes et légendes. C’est ainsi que la fête de Samain s’est exportée en Amérique du Nord. «Halloween» est une contraction de «All Hallows Eve», qui signifie «le soir de tous les saints».

Donald Trump et sa femme Melania Trump distribuent des friandises aux enfants devant la Maison blanche. NICHOLAS KAMM / AFP

Le symbole de la citrouille pour la fête d’Halloween vient également d’une légende irlandaise, celle de Jack à la lanterne (Jack-O’-Lantern). Jack défia le diable, et obtint de lui de ne jamais aller en enfer. Mais son passé d’ivrogne et de paresseux l’empêche également d’accéder au paradis. Il se voit donc condamné à errer sans but, dans le noir, avec une simple lanterne creusée dans un navet.

La tradition de creuser des lanternes dans des navets est restée, mais lorsque les Irlandais ont migré aux États-Unis, ils ont dû s’adapter aux légumes locaux. La citrouille, plus grande et plus facile à creuser, a donc progressivement supplanté le navet. Elles servent aujourd'hui à décorer les maisons le soir d'Halloween.