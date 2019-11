Une pétition pour fermer la maison hantée qui offre 20.000 dollars à celui qui tiendra 10 heures à l'intérieur

Une maison trop horrifique ? Une pétition a été lancée sur internet pour interdire les McKamey Manor, ces deux maisons hantées proposant 20.000 dollars à ceux capables d’aller jusqu’au bout de l’expérience extrême qu’elles proposent.

Pour l’instigateur de la pétition (qui a récolté 76.000 signatures à ce jour), les McKamey Manor ne sont pas de simples maisons hantées, mais plutôt des «chambres de torture déguisées». Frankie Towey dénonce ainsi les pratiques qui s’y produisent comme «se faire enrouler la tête dans du ruban adhésif, être obligé d’avaler certaines choses, être soumis au waterboard (torture par l’eau) ou être noyé».

«C’est littéralement une maison de kidnapping et de torture. Certaines personnes ont dû faire appel à une aide psychiatrique et à des soins médicaux pour des blessures graves», s’indigne-t-il. Il dénonce également les «échappatoires» utilisés par le propriétaire des lieux, Russ McKamey, pour éviter les problèmes avec la justice (voir plus bas).

20.000 dollars de récompense

Pas sûr cependant que cette pétition freine l’engouement pour ces maisons de l’extrême. Il y aurait des dizaines de milliers de personnes en attente de les parcourir, selon la société. Les volontaires doivent se rendre à Summertown, dans le Tennessee et à Huntsville, dans l’Alabama, pour relever le défi. Ils devront avoir du temps devant eux, car Russ McKamey, qui possède le concept et l’exploite, estime qu'il faut plus de 10 heures pour explorer la maison dans ses moindres recoins.

Les candidats doivent choisir entre le tour «basique», au doux nom de Desolation, ou choisir une «expérience interactive personnalisée» pour deux personnes.

Mais avant même de tenter le grand frisson et d’essayer d’empocher les 20.000 dollars (18.000 euros), le processus de sélection à de quoi inciter les moins motivés à faire demi-tour. Il faut être âgé d’au moins 21 ans, apporter un certificat médical indiquant que vous êtes aptes physiquement et mentalement, avoir une assurance en cas de problème de santé, signer une clause de décharge de 40 pages, se définir un safeword pour tout arrêter une fois dans la maison et passer un test de dépistage pour les drogues.

résister mentalement et physiquement

Une fois ceci réalisé, le participant aura le droit d'entrer en échange d'un sac de nourriture pour chien (pour les animaux du propriétaire) et de l'obligation de regarder une vidéo de deux heures qui plonge dans l’ambiance. Place ensuite à la maison des cauchemars. Les 20.000 dollars sont promis aux plus vaillants physiquement et mentalement (les vidéos sur le site internet font froid dans le dos), à condition qu’ils respectent encore certaines règles une fois à l’intérieur : interdiction de jurer, de fumer, de boire, de manger, de courir, ou de toucher les accessoires et les acteurs.

Jusqu’ici, personne n’est parvenu à s'en sortir, se vante Russ McKamey.