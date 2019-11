Vidéo : «Popeye», l’homme aux énormes biceps, mis KO en quelques minutes lors de son premier combat MMA

Il s’est surnommé lui-même «Popeye», en hommage à ses bras monstrueux boostés au synthol. Mais en voulant s’essayer au MMA, Kirill Tereshin, un Russe de 33 ans, a douloureusement pris conscience que ses biceps surdimensionnés n'étaient pas suffisants pour éviter de mordre la poussière.

Il s’est fait battre dans une salle d’Akaban, par un adversaire du nom d’Oleg Mongol, un blogueur. Sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit les deux combattants s’échanger quelques coups, avant que l’homme au bras de 62 centimètres se fasse coincer au sol et mettre hors d’état de combattre après un étranglement.

Russian 'Popeye' Bodybuilder Taps Out In Three Minutes During MMA Fight. He regularly injects oil into his biceps to make them the biggest arms in Russia. pic.twitter.com/7VJnstEdh3

