Une Britannique publie une photo de sa «première raclette» sur Twitter, les internautes français crient au scandale

Cette internaute ne s'attendait probablement pas à recevoir autant de réponses lorsqu'elle a publié des photos de son plat sur Twitter. Mais c'était sans compter sur la réactivité des puristes de la raclette qui se sont moqués de sa publication avec parfois une bonne dose de sarcasme.

Le 2 novembre, Katie a voulu partager son émoi sur le réseau social avec trois photos de sa «première raclette». «Je suis amoureuse», a-t-elle également écrit, visiblement conquise par le célèbre plat d'hiver.

It's my first time having Raclette and I'm in love. pic.twitter.com/3xuOdnRJYW

