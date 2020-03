Les 5 documentaires à regarder pour tout comprendre à l'élection présidentielle américaine

Bis repetita ? Alors que son adversaire démocrate ne devrait plus tarder à être connu, il n'est pas toujours aisé de comprendre l'impact réel de Donald Trump sur les Etats-Unis. Pour être au point sur la présidence du milliardaire et la société américaine, voici une petite sélection de documentaires à regarder avant la soirée électorale du 3 novembre 2020.

«The Great Hack» de Karim Amer et Jehane Noujaim

Fake news, Facebook, Twitter, datas... Le documentaire «The Great Hack» revient sur le scandale Cambridge Analytica et explique comment cette entreprise britannique utilisait les données et profils d'électeurs pour influencer une élection, dont la présidentielle américaine de 2016. En ciblant précisément quelques dizaines de milliers d'électeurs indécis, et en les bombardant de vidéos, images et autres posts en faveur (directement ou indirectement) de Donald Trump, Cambridge Analytica a permis à l'ex-homme d'affaires de remporter des Etats clés dans son élection. Si l'affaire est profondément complexe, «The Great Hack» vulgarise le système d'influence sur les réseaux sociaux, et appuie sur l'importance de la protection des données dans les élections démocratiques, que ce soit aux Etats-Unis, au Royaume-Uni pour le Brexit, ou partout sur le globe.

Disponible sur Netflix.

«Fahrenheit 11/9» de Michael Moore

Comment l'Amérique, qui était sur le point d'élire sa première femme présidente, a finalement opté pour Donald Trump ? Voilà la question que se pose Michael Moore dans ce documentaire sur la colère qui touche le pays depuis plusieurs années. Pour tenter d'y répondre, le réalisateur qui avait remporté la palme d'or pour son film contre George W. Bush («Fahrenheit 9/11») a analysé la couverture médiatique de l'élection, ainsi que la construction au fil des années du personnage de Donald Trump.

«Knock Down The House» de Rachel Lears

Une vague progressiste a envahi le Congrès américain en 2018 lors des midterms. Jamais autant de femmes et de personnes issues des minorités n'ont été élues à l'échelle nationale des Etats-Unis. Parmi ces nouvelles têtes, on retrouve notamment Alexandria Ocasio-Cortez, qui représente à elle seule le renouveau d'une partie de la classe politique américaine. Rachel Lears, la réalisatrice, suit également trois autres femmes qui tenteront de renverser un certain establishment démocrate pour imposer des idées novatrices aux Etats-Unis : l'écologie, la couverture médicale pour tous ou encore la gratuité de l'université. Si ce mouvement, qui soutient Bernie Sanders, n'a pas obtenu le succès escompté lors de la primaire démocrate, il aura un rôle-clé pour motiver les jeunes du parti à voter en novembre 2020.

Disponible sur Netflix.

«Living Undocumented» de Aaron Saidman and Anna Chai

Mexicains, Honduriens, Israéliens, Laotiens... Des sans-papiers de toutes origines témoignent dans cette série documentaire qui met en lumière la politique «zéro tolérance» de Donald Trump envers les migrants illégaux aux Etats-Unis. Que ce soit une femme de militaire américain qui a voté pour le républicain en 2016, un habitant du pays depuis trente-trois ans, ou des parents menacés de mort, rien n'empêche une déportation dans son pays d'origine. Un vrai virage entrepris depuis 2016, alors que l'administration de Barack Obama se concentrait avant tout sur les criminels. Notamment produite par Selena Gomez, la série n'hésite pas à montrer des moments très durs pour les principaux concernés afin de faire passer son message de manière précise.

Disponible sur Netflix.

«Hillary» de Nanette Burstein

Comment a-t-elle vécu la défaite de 2016, l'affaire Lewinsky ou le fait d'être l'une des premières dames les plus détestées de l'histoire des Etats-Unis ? Hillary Clinton répond à ces questions en revenant pendant quatre heures sur sa vie politique, de sa jeunesse à sa dernière campagne contre Donald Trump. Si cette série documentaire est bien entendu centrée sur la démocrate, l'impuissance de la politique traditionnelle face aux outrages du milliardaire américain est forcément mise en exergue. Nul doute que cela donnera des idées à celui qui affrontera Donald Trump en novembre 2020 lors de la prochaine élection présidentielle.

Disponible depuis le 16 mars sur Canal + et myCanal.