La reine d’Angleterre cherche son nouveau chef des réseaux sociaux sur LinkedIn

C'est une offre d'emploi un peu particulière qui a été publiée sur LinkedIn il y a quelques jours. La reine d'Angleterre Elizabeth II recherche son nouveau chef des réseaux sociaux, pour gérer sa présence en ligne.

Un poste dont l'intitulé précis est «chef de l'engagement numérique», et dont les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 décembre. «Il faut savoir que votre contenu sera vu par des millions de personnes», annonce d'emblée l'offre publiée sur LinkedIn, la reine d'Angleterre ayant en effet quelque 16 millions d'abonnés sur Twitter, Instagram et autre Facebook. «Il ne faudra jamais rester immobile et trouver de nouvelles façons de maintenir la présence de la reine aux yeux du public et sur la scène mondiale. C'est ce qui rend le travail pour la Maison Royale exceptionnel», poursuit l'annonce.

Le salaire à la clé proposé par Buckingham Palace est plutôt confortable : entre 45.000 et 50.000 livres par an, selon l'expérience, soit entre 54.000 et 60.000 euros (entre 4.500 et 5.000 euros par mois), pour un contrat à temps plein de 37,5 heures par semaine, sur cinq jours, entre lundi et vendredi. Le tout accompagné notamment de 33 jours de congé par an, et de déjeuners pris en charge par le palais. L'annonce ne précise en revanche pas s'il sera possible de prendre les repas à la table de la reine. Dimanche, plus de 200 personnes avaient déjà répondu à l'offre.

En mai dernier, Buckingham Palace avait déjà publié une annonce d'emploi sur LinkedIn, pour un poste de «chargé de communication numérique» de la reine, pour un salaire inférieur (environ 30.000 livres par an, soit 35.000 euros annuels et 2.900 euros par mois).