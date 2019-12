A 105 et 106 ans, le plus vieux couple marié du monde fête ses 80 ans d'union

Ils ont fêté leurs «noces de chêne». Charlotte et John Henderson, viennent de célébrer ce dimanche 15 décembre leurs 80 ans de mariage. Respectivement âgés de 105 et 106 ans, ces deux Américains se sont dit «oui» en... 1939.

Affichant 211 ans à eux deux, ils ont officiellement été déclarés il y a quelques mois le plus vieux couple marié du monde par le Guinness Book des records.

Et c'est comme si la rencontre des deux tourtereaux, en 1934, à l'université d'Austin (Texas), avait été voulue par le destin. Charlotte était originaire d'un autre Etat, l'Iowa, mais sa famille a déménagé au Texas peu de temps avant. John, lui, avait grandi dans une ville à plus de 300 km de là.

Ce qui n'a pas empêché le hasard d'une liste alphabétique de placer John juste derrière Charlotte lors d'un cours de zoologie. «Elle a regardé par-dessus son épaule et a souri. J'ai alors su que je voulais l'inviter pour un rendez-vous», explique-il. Ils se sont mariés cinq ans plus tard.

Depuis, s'ils n'ont pas eu d'enfant, ils ont été entourés de jeunes puisqu'ils ont été professeurs une grande partie de leur vie. Et il y a près de dix ans, pour boucler la boucle, le couple est revenu s'installer près du lieu de leur rencontre, dans une maison de retraite des environs Austin.

«Les années s'écoulent les unes après les autres. Nous nous sommes toujours aimés, pris soin l'un de l'autre. C’est juste une chose qui nous vient naturellement», explique Charlotte dans USA Today. Pour John, le plus important est de «se soutenir mutuellement. Il faut être partenaires et ne pas essayer de surpasser son compagnon. Et il faut essayer de faire de demain un jour meilleur qu'aujourd'hui».

Mais malgré leur longue vie, pas question pour le couple de sombrer dans la nostalgie, bien au contraire selon leur petit-neveu : «j'ai toujours pensé que l'une des choses qui les différencient des autres, c'est qu'ils sont tournés vers l'avenir. Ils vous raconteront les vieilles histoires, mais ils ne s’attarderont pas sur le passé. Ils s'en souviennent, mais attendent l'avenir avec impatience».