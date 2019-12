Crise migratoire : le premier Forum mondial des réfugiés démarre mardi

Face à la crise migratoire internationale et pour endiguer ses conséquences, la Suisse accueille mardi et mercredi la première édition du Forum mondial des réfugiés. Chefs d’Etat et ministres se réunissent à Genève à l’initiative de l’Onu, dans le but de présenter des propositions concrètes pour le «partage de la charge et des responsabilités», selon l’organisation.

Selon le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), 71 millions de personnes se sont déplacées en 2018, dont 26 millions ayant dû quitter leur pays. Un record. L’événement de deux jours doit ainsi permettre de répondre à cette nouvelle donne. L’accent est notamment mis sur les pays d’accueil, avec des sessions particulières organisées pour des thèmes comme l’emploi, l’éducation, l’énergie ou l’environnement. A titre d’exemple, le groupe français EDF devrait apporter son aide pour installer l’électricité dans un camp de Rohingyas au Bangladesh.

Quatre objectifs à mettre en place

Cette grande réunion doit aussi donner un un nouvel élan au Pacte de l’Onu adopté l’an dernier à New York, et dont quatre objectifs étaient ressortis : alléger les pressions exercées sur les pays d'accueil, accroître l'autonomie des réfugiés, générer des solutions faisant appel à des pays tiers, favoriser le retour en sécurité des réfugiés dans leur pays d'origine.

La Turquie sera observée

Le Forum sera aussi l’occasion de se pencher sur le cas de la Turquie, pays qui accueille le plus de réfugiés au monde (trois millions). Son président Recep Tayyip Erdogan demande davantage d’aide de la communauté internationale, en particulier à cause de la crise en Syrie. Il menace de laisser passer des personnes vers l’Europe s’il n’obtient pas gain de cause.

le programme de réinstallations de réfugiés prolongé en France

Du côté de la France, elle devrait mettre en avant l’objectif atteint de 10.000 réinstallations de réfugiés déjà déplacés dans d’autres pays sur son territoire. Un programme qui doit être reconduit pour encore deux ans, au moins, pour répondre aux demandes du HCR. Celui-ci estime que 1,44 million de personnes ont besoin d’être réinstallés dans le monde.

Le Forum doit se tenir tous les quatre ans.