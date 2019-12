Des Américains se soignent avec des antibiotiques pour poissons

Un problème de santé publique. Des Américains dépourvus d’assurance maladie utilisent des médicaments vétérinaires pour se soigner, faute de pouvoir payer un rendez-vous chez le médecin.

Les Américains peuvent se procurer ces médicaments sans ordonnance, et directement sur internet. Ils contiennent les mêmes principes actifs que les traitements pour humains (notamment amoxicilline et pénicilline), selon une étude présentée à un congrès médical à Las Vegas et diffusée par The Guardian.

Les chercheurs se sont penchés sur le cas de neuf antibiotiques pour poissons, vendus en ligne sur 24 sites différents, et utilisés comme traitement sur les humains. Ils se sont notamment intéressés aux retours postés par les consommateurs sur les plateformes de vente. Les quelques commentaires évoquant l'utilisation de ces produits sur les humains ont obtenu un grand nombre de «j'aime», ce qui inquiète les scientifiques. Ils craignent que cela incite les individus à se procurer ces antibiotiques pour se soigner eux-mêmes.

des risques pour la santé

Cette utilisation peut être dangereuse puisqu'elle peut favoriser la résistance aux traitements réellement adaptés. Dr Farzon Nahvi, urgentiste à New York aux États-Unis, affirme au Guardian qu'une de ses patientes a fait une overdose de ces antibiotiques pour poissons. «Elle a fini en unité de soins intensifs, et avec une note d'hôpital bien plus importante.» De plus, ces traitements ne font l'objet d'aucune régulation de la Food and Drug Administration (agence des produits alimentaires et médicamenteux), rappelle Libération.

27 millions d'Américains n'ont pas accès aux soins, car ne possèdent pas d'assurance maladie.