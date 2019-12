Inde : le mouvement contre les lois islamophobes s'intensifie

La tension religieuse s'intensifie en Inde. Après une série de lois et décisions ciblant la communauté musulmane du pays, le mouvement de contestation s'amplifie.

Des manifestations et autres rassemblements ont été recensés dans les grandes villes indiennes le 16 décembre, alors qu'une loi empêchant les réfugiés musulmans d'obtenir la nationalité a été validée au début du mois. Depuis sa réélection en mai 2019, le Premier ministre nationaliste Narendra Modi applique plus que jamais sa politique de marginalisation de l'Islam en faveur des hindous.

Preuve de la vive tension entraînée par ces choix, de nombreux rassemblements ont dégénéré le 15 décembre, avec des affrontements violents entre policiers et manifestants. Malgré cela, le mouvement semble se poursuivre. Après une journée de manifestations, aucun heurt n'avait été signalé le 16 décembre.

Refusant de revenir en arrière, et assurant défendre «la culture multiséculaire d'acceptation, d'harmonie, de compassion et de fraternité de l'Inde», Narendra Modi a dénoncé des «groupes aux intérêts cachés». Malgré une apparente sérénité, le gouvernement se méfierait en coulisses de la montée en puissance de la protestation. «La contestation reçoit une attention internationale et se répand à différentes parties du pays. Cela accroîtra certainement la pression sur le régime alors que l'économie ne va pas bien», explique ainsi Ashok Swain, professeur à l'université d'Uppsala en Suède.

Pour tenter d'annuler la loi sur les réfugiés, des organisations des droits de l'Homme, soutenu par un parti politique musulman, ont déposé un recours devant la Cour suprême. La procédure pourrait cependant prendre beaucoup de temps à être traitée, laissant les tensions et les rancœurs religieuses se répandre un peu plus dans un pays qui ne les a jamais réellement laissées de côté.