Pays-de-Galles : des centaines d'oiseaux découverts morts sur une route

Un phénomène aussi mystérieux qu'inquiétant. Des centaines d’oiseaux morts ont été retrouvés mardi 10 décembre sur une route d’une île du nord-ouest du Pays-de-Galles.

Au total, environ 225 cadavres d’étourneaux, ensanglantés et écrasés, gisaient sur le bitume. C’est une automobiliste, Hannah Stevens, qui a fait cette macabre découverte en se rendant chez le médecin.

Sur le chemin de l’aller, cette dernière avait remarqué une nuée d’oiseaux dans le ciel. Mais au retour, ce beau spectacle s’est transformé en scène d’horreur. Comme en témoigne la vidéo ci-dessous, tous les étourneaux qui volaient au-dessus de sa tête plus tôt dans la journée, étaient morts, comme si «ils étaient tombés du ciel d’un seul coup», a souligné Hannah Stevens.

Hundreds of birds have been mysteriously found dead - after appearing to "fall from the sky" on Anglesey https://t.co/WGla9O9W7Y pic.twitter.com/vFoAU6ZdQq

— ITV Wales News (@ITVWales) December 11, 2019