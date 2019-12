Royaume-Uni : en route pour le Brexit

Le Brexit enfin en vue ? C’est en grand triomphateur que Boris Johnson va assister ce mardi 17 décembre à la rentrée du nouveau parlement britannique. Après sa victoire éclatante jeudi lors des élections législatives anticipées (365 sièges sur 650), le Premier ministre semble avoir désormais les coudées franches pour tenir sa promesse de mettre en œuvre le Brexit.

Ainsi, le scénario le plus probable est maintenant une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne dès le 31 janvier prochain, après des mois et des mois de négociations complexes, et plus de trois ans et demi après le référendum initial.

Une majorité absolue bienvenue

Pour tenir ce délai, Boris Johnson, en poste depuis juillet dernier, veut aller vite dans ce dossier. «La première loi sur laquelle voteront les nouveaux députés sera l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE», conclu mi-octobre, a assuré une source gouvernementale.

Le calendrier sur lequel table le dirigeant conservateur est serré : il souhaite que le Parlement nouvellement élu se prononce sur son texte avant Noël. Pour cela, son porte-parole a annoncé ce lundi que le compromis de près de 600 pages serait présenté dès vendredi aux députés, soit trois jours seulement après la rentrée parlementaire. S’ensuivront plusieurs jours de débats, avant un vote solennel en début de semaine prochaine.

Ce qui devrait être une formalité pour Boris Johnson, dont les élections ont donné à son Parti conservateur une large majorité absolue au Parlement. «De plus, beaucoup d’anciens pro-Européens, de sa formation et d’ailleurs, ont été battus», souligne Agnès Alexandre-Collier, professeure de civilisation britannique à l’université de Bourgogne. Cette imposante majorité, la prédécesseure de Boris Johnson, Theresa May, n’a jamais pu en disposer, expliquant les multiples rejets par la Chambre des communes de son accord de Brexit.

Autre avantage dont jouit «BoJo» comparé à elle, son traité de retrait ne contient plus le fameux «backstop», censé permettre d’éviter le retour d’une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord après le Brexit, mais qui avait cristallisé l’opposition des députés. A la place, le Premier ministre a négocié avec l’UE des arrangements complexes, toujours dans l’optique de ne jamais voir s’ériger une barrière à la frontière irlandaise.

Le début d’un long processus

Même si la situation paraît idéale pour Boris Johnson, celui-ci est encore loin d’être sorti du bourbier du Brexit. En effet, une fois le divorce acté fin janvier, s’ouvrira une période de transition, durant laquelle Londres et Bruxelles devront négocier le cadre de leur future relation. «Le chantier est immense. Ce n’est que le début d’un long processus, très compliqué et à la durée incertaine», estime Agnès Alexandre-Collier.

Boris Johnson veut que ces discussions soient achevées fin 2020, alors que l’UE juge ce calendrier «très ambitieux», prévenant qu’elles pourraient durer plusieurs années. Le Brexit n’a donc pas fini d’être un caillou dans la chaussure de «BoJo», tout comme la question de l’indépendance de l’Ecosse, sa Première ministre Nicola Sturgeon appelant à un nouveau référendum après le bon résultat de son parti nationaliste aux élections. De quoi désunir à nouveau le Royaume.