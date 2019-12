Etats-Unis : un employé de banque vole près de 90.000 dollars et pose avec sur Facebook et Instagram

Un employé de banque américain a été arrêté par le FBI il y a quelques jours, pour avoir dérobé 90.000 dollars (80.000 euros) dans le coffre de son établissement. Il avait bien mâché le travail des enquêteurs, en partageant des photos sur Facebook et Instagram sur lesquelles on pouvait le voir poser avec des grosses liasses de billets volés.

Arlando Henderson, 29 ans, qui travaillait dans une agence Wells Fargo à Charlotte (Caroline du Nord) depuis avril 2019, aurait pioché à 18 reprises dans les dépôts effectués par les clients, gardés dans un coffre dont il avait les clés. Il aurait déposé régulièrement les billets volés dans un guichet automatique situé à proximité de la banque.

Sauf que l'homme avait un certain côté bling-bling. Entre juillet et août ont fleuri sur ses comptes Facebook et Instagram de nombreuses photos de lui portant de luxueux bijoux et vêtements (des marques Balmain ou encore Burberry), des liasses de billets en main, ou encore devant sa nouvelle voiture, une grosse Mercedes blanche. Pour s'offrir cette dernière, il aurait versé un acompte de 20.000 dollars en cash, et aurait obtenu un prêt pour le reste de la somme, «en fournissant de fausses informations et des documents falsifiés, y compris des relevés bancaires falsifiés», explique le FBI dans un communiqué.

(©Instagram/Arlando Henderson)

(©Facebook/Arlando Henderson)

(©Instagram/Arlando Henderson)

Pour tenter d'effacer les soupçons, Arlando Henderson - qui a également en parallèle une carrière de rappeur, sous le nom de Aceey4oez - avait notamment écrit en commentaire de l'une de ses photos, début août : «Je donne l'impression que c'est facile mais c'est vraiment un PROCESSUS.» Mais pas de quoi duper les enquêteurs. Pour ses vols, le suspect est accusé d'une trentaine de chefs d'inculpation, pour lesquels il risque 30 ans de prison et 1 million de dollars d'amende par chef. Il est aussi soupçonné de blanchiment d'argent, qui pourrait lui valoir 10 ans d'emprisonnement supplémentaires et 250.000 dollars d'amende.