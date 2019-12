Royaume-Uni : 60 millions d'euros de bijoux volés chez la fille de l'ex-patron de la F1 Bernie Ecclestone

Un cambriolage hors normes. Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 décembre, trois voleurs ont réussi à s'introduire dans le manoir londonien de Tamara Ecclestone, la fille de l'ancien boss de la Formule 1 Bernie Ecclestone, et à y dérober pour 60 millions d'euros de bijoux.

Selon le tabloïd The Sun, les cambrioleurs sont entrés dans la maison de 57 pièces, que la mannequin de 35 ans occupe avec son mari Jay Rutland et sa fille Sophia, 5 ans, via le jardin, alors que la famille venait de partir en vacances en Laponie pour les fêtes de fin d'année via son jet privé.

Un sacré exploit, lorsque l'on sait que le logement est situé dans l'une des rues les plus prestigieuses et sécurisées de Londres, surnommée «l'Allée des milliardaires», près de Hyde Park. Prix moyen des maisons : plus de 30 millions de livres (35 millions d'euros). Y habitent notamment le prince William et son épouse Kate Middleton, le propriétaire du club de foot de Chelsea Roman Abramovitch, le sultan de Brunei ou encore l'homme le plus riche de Chine, Wang Jianlin. Des équipes de sécurité y patrouillent 24 heures sur 24, et on y trouve même des checkpoints.

Un bracelet Cartier à 95.000 euros dérobé

Les malfrats ne sont restés à l'intérieur du manoir qu'environ 50 minutes. Bien assez pour forcer les coffres-forts installés dans la chambre à coucher. «Tous les bijoux qui se trouvaient dans son coffre [à Tamara Ecclestone, NDLR] ont disparu et certains d'entre eux avaient une grosse valeur sentimentale pour elle», a indiqué un voisin au Sun. Parmi les objets volés figurent des bagues et des boucles d’oreilles, mais aussi un bracelet Cartier d'une valeur de 80.000 livres (environ 95.000 euros), offert à l'héritière de Bernie Ecclestone à l'occasion de son mariage.

Repérés par un agent de sécurité, les voleurs ont réussi à s'enfuir en passant par une fenêtre, avant l'arrivée de la police sur place. Ils sont pour l'heure introuvables. Les forces de l'ordre ont précisé qu'aucune arrestation n'avait pour l'instant été effectuée, et que l'enquête se poursuivait. «Tamara et sa famille vont bien mais ils sont évidemment fâchés et choqués par cet incident», a déclaré un porte-parole de la famille. Mais pas question que cela gâche leur vacances. Selon Bernie Ecclestone, 89 ans, ils n'ont pas l'intention d'écourter leur séjour en Laponie, a-t-il assuré au Sun.