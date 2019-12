Destitution : une accusation pas si handicapante pour Donald Trump

Une dernière déconvenue avant la victoire finale ? La Chambre des représentants doit voter le 18 décembre la mise en accusation de Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Une nouvelle étape qui vient conclure le premier chapitre de la destitution.

Près de cinq mois après l'appel téléphonique au centre de l'affaire, entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce vote était attendu de tous. Si l'accusation est approuvée (ce qui ne fait aucun doute), cela mettra fin à la phase d'enquête et d'audition au Congrès. Le président aura tout fait pour ralentir cette partie, notamment en empêchant tous les membres de l'administration de témoigner. Malgré tout, la suite de ce long chemin de croix se déroulera ensuite au Sénat, sous la forme d'un procès politique. Cela est historique, puisqu'il ne s'agira que du troisième événement de la sorte, après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998.

Mais pour autant, alors que la procédure de destitution vampirise l'actualité médiatique et politique depuis plusieurs mois déjà, la situation reste favorable au président américain. Si le Congrès, à majorité démocrate, va sans surprise voter contre lui, la suite de la procédure se passe au Sénat. Pour que Donald Trump soit écarté, il faut que l'institution vote son accusation aux deux tiers, alors qu'elle est constituée de 53 républicains sur 100 sièges.

Après deux mois de pression de la part des démocrates, d'audiences et d'apparition dans les médias, le camp du chef d'Etat ne semble pas s'être retourné contre lui. Par conséquent, il devrait sortir vainqueur de cette épreuve, et jouer cette carte pendant la campagne présidentielle pour se placer en victime des machinations politiques.

Difficile cependant de savoir si cela sera suffisant pour remporter un nouveau mandat. Pour le moment, ses supporters semblent toujours derrière lui, puisque 44% des Américains se disent satisfaits de son travail, selon un sondage publié par CNN le 15 décembre dernier. Un chiffre dans la moyenne de ses trois années à la Maison Blanche, conforté par les bons chiffres économiques publiés ces dernières semaines. Concernant les indécis, les instituts de sondage n'arrivent pas à se mettre d'accord tant la lutte est serrée.

Ainsi, selon USA Today, Donald Trump l'emporterait au 17 décembre face à n'importe quel démocrate, quand une enquête d'opinion Fox News disait l'exact opposé deux jours auparavant. Quoi qu'il en soit, l'ancien homme d'affaires continuera de se battre bec et ongles dans l'affaire de la destitution. Outre sa victoire quasi certaine dans ce dossier, il sait que la campagne des démocrates sera beaucoup moins médiatisée tant que la question ne sera pas réglée. Plus que jamais, Donald Trump semble donc avoir toutes les cartes en mains.