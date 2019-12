Vidéo : Pour Noël, un patron offre 10 millions de dollars de primes à ses employés

Pour remercier ses 198 employés d’avoir atteint l’objectif qu’il avait fixé, le PDG de St. John Properties, Edward Saint John, leur a offert 10 millions de dollars de primes (environ 9 millions d'euros).

Le patron de la compagnie immobilière basée à Baltimore (Etats-Unis) a organisé une fête de Noël pour leur annoncer la bonne nouvelle, a rapporté Franceinfo.

St. John Properties Announces $10 Million Bonus for All 198 Employees from St. John Properties on Vimeo.

Durant la soirée, des enveloppes rouges nominatives ont été remises aux employés. A l'intérieur, se trouvait la prime individualisée. Les salariés ont perçu en moyenne 45.000 dollars (un peu plus de 40.000 euros). Le montant variait selon l'ancienneté.

It’s our honor to publicly announce that a $10 mil bonus will be paid to all SJP employees in celebration of achieving our goal of developing 20 mil SF of CRE space! We are thankful for each of our employees, and thrilled to reward them in such a big way! https://t.co/EhfuulmVoG pic.twitter.com/pdw3zH6DbF

— St. John Properties (@stjohnprop) December 9, 2019