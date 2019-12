Il fait tellement chaud en Australie qu’un homme a réussi à cuire un rôti de porc dans sa voiture laissée en plein soleil

Les Australiens pourront-ils bientôt se passer de leur four pour cuisiner? Cette intrigante question se trouve plus que jamais au coeur de l'actualité depuis qu'un homme a fait cuire en plein soleil un rôti de porc.

Noyé sous une vague de chaleur qui devrait encore s'intensifier ces prochains jours au point d'atteindre des pics historiques, le pays est le théâtre d'anecdotes quelque peu surprenantes. Et celle racontée sur son compte Facebook par Stu Pengelly mérite assurément qu'on s'attarde sur elle.

Cet habitant de Perth a eu l'ingénieuse idée de placer un rôti de porc d'1,5 kilo dans un moule à pâtisserie, et de mettre le tout sur l'un des sièges de sa propre voiture placée en plein soleil. Dix heures plus tard, la viande, bien que «bleue» au coeur, paraîssait cuite sur le reste du morceau. Stu précise qu'au plus chaud, il a fait jusqu'à 81 degrés dans l'habitacle. Il n'a néanmoins pas indiqué si l'odeur de cuisson avait fini par imprégner le tissu des sièges de sa voiture.

A priori amusante, cette histoire met pourtant en lumière l'inquiétant problème du réchauffement climatique qui menace l'Australie. Près de 20.000 personnes s'étaient rassemblées mercredi 11 décembre, à Sydney, pour demander au gouvernement de prendre des mesures urgentes au moment où la capitale connaissait des pics de pollution inhérents aux feux de forêts ayant ravagé l'est du pays.