Ils utilisent l’assistant vocal Alexa pour commander pour 700 dollars de jouets

Veronica Estell, une mère de famille du Michigan (Etats-Unis), a récemment partagé une vidéo désopilante dans laquelle elle explique que ses deux enfants ont utilisé l'assistant vocal Alexa d'Amazon, pour commander pour 700 dollars (environ 630 euros) de jouets.

La réaction de sa fille Aryssa, 6 ans, et de son petit-frère Cam, 4 ans, et surtout celle de leur maman, mi-stupéfaite mi-amusée, valent largement le détour.

Dans cette vidéo postée le 10 décembre dernier sur le réseau social Facebook, Veronica Estell raconte donc qu'un chauffeur-livreur vient de déposer à son domicile de Détroit un large colis contenant entre autres choses et pour butin, une maison de Barbie, des figurines Pyjamasques ou, plus invraisemblable encore... un lot de batteries électriques.

Ils ont fait en cachette leurs «petites» emplettes de Noël

La maman explique qu'au début, elle pensait qu'un membre de sa famille avait décidé de leur faire une surprise. Mais en examinant plus attentivement les reçus, elle comprend très vite de quoi il en retourne : ce sont ses deux enfants qui, en véritables complices de filouterie, ont tout simplement fait en cachette leurs «petites» emplettes de Noël.

«UPS s'est présenté chez moi avec tous ces cadeaux ! Je me suis dit 'okay' quelqu'un a décidé de faire plaisir à mes enfants ! mais en fait non, ce sont eux-mêmes qui ont décidé de se faire plaisir avec Alexa et la carte de crédit de maman», a écrit Veronica sur sa page.

Et c'est en constatant qu'elle avait désormais suffisamment de cadeaux pour remplir à elle seule l'atelier du père Noël, qu'elle a décidé de filmer ses enfants pour les réprimander.

Une vidéo vue plus de cinq millions de fois

«Savez-vous combien d'argent vous avez dépensé ?, souffle-t-elle à Aryssa et Cam qui la regardent l'air penaud, avant de marmonner : Ces satanés enfants , ils ont commandé leur propre Noël !»

Et de poursuivre : «Souriez, c'est pour vous mugshot (avis de recherche, ndlr) parce que vous avez commis une infraction. Il s'agit d'une fraude à la carte de crédit et je vais devoir vous emmener en prison», dit-elle, sans, bien sûr, le penser réellement.

D'ailleurs, lorsqu'Aryssa fond en larmes, elle la console en lui disant : «Ne pleure pas. Je ne vais pas me plaindre, mais vous êtes vraiment fous mes enfants».

Une vidéo à la fois attendrissante et hilarante qui est rapidement devenue virale et visionnée plus de 5 millions de fois.

Et, finalement, tout rentrera dans l'ordre puisque Veronica a depuis publié une mise à jour pour indiquer qu'Amazon lui a remboursé tout son argent.