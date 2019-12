La «lumière bleue» des écrans aurait-elle aussi des bons côtés pour notre santé ?

Contrairement à une idée très répandue, la lumière bleue des écrans ne serait peut-être pas aussi nocive à notre sommeil que ce que l'on croyait. C'est du moins ce que pensent des scientifiques de l'Université de Manchester, au Royaume-Uni, qui ont récemment publié à ce sujet une étude à contre-courant dans la revue Current Biology.

Selon ces chercheurs, être soumis à de la lumière jaune dans la journée et à de la lumière bleue en soirée pourrait ainsi nous aider à caler notre horloge biologique sur notre rythme de vie et donc, in fine, contribuer à l'amélioration globale de notre santé.

Une conclusion basée sur un constat simple : la luminosité naturelle du crépuscule apparaît à la fois plus sombre et plus bleue que celle de la journée.

Au départ, pour savoir quelle lumière entre la bleue et la jaune était la plus adaptée, ils ont soumis des souris à un éclairage spécialement conçu pour pouvoir en adapter la couleur sans en changer la luminosité.

Et selon leurs conclusions, c'est bien la lumière bleue qui a un impact moindre sur l'horloge biologique des souris, comparée à la lumière jaune.

Des implications potentiellement importantes pour l'avenir

Selon les chercheurs, ces résultats pourraient donc avoir des implications importantes pour la conception future d'éclairages et d'écrans spécialement dans le but d'assurer un sommeil sain.

Comme le rappelle le site Futura Santé, qui le premier, en France, s'est fait l'écho de cette étude, pour mesurer la luminosité, l'horloge biologique utilise une protéine sensible à la lumière. Or cette protéine est plus sensible aux photons de courtes longueurs d'onde. C'est cela qui explique pourquoi la lumière bleue était accusée de perturber notre sommeil.

What's the best colour lighting for sleep? https://t.co/j9kla6Qxlk — BBC Health News (@bbchealth) December 17, 2019

Mais notre perception des couleurs dépend des cellules en cône présentes dans notre rétine. Et les travaux des chercheurs britanniques montrent que les signaux que la lumière bleue renvoie impactent moins notre horloge biologique que ceux générés par la lumière blanche ou jaune.

Pour caler notre horloge biologique sur nos horaires sociaux, ce qui serait meilleur pour notre santé, il faudrait donc utiliser une lumière blanche ou jaune dans la journée et une lumière bleue en soirée.