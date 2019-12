Un entrepreneur gagne à l'Euromillions et offre les travaux à ses clients

Il a gagné 125 millions d’euros à l’Euromillions. Steve Thompson, entrepreneur dans le bâtiment du sud de l’Angleterre a donc décidé de finir les chantiers sur lesquels il s'était déjà engagé, mais sans faire payer ses clients.

L’homme de 42 ans se dit «gagné par l’esprit de Noël», selon le Mirror. Il souhaite que ses clients gardent leur argent pour les fêtes et pour offrir des cadeaux à leurs proches, plutôt que les dépenser dans les travaux. Il a par exemple installé la nouvelle véranda de sa voisine gratuitement.

«Je trouve ça bien qu’il continue de travailler malgré sa victoire, ça lui permet de s’aérer l’esprit, de ne pas penser à tout cet argent», a confié un voisin. L’entrepreneur se sent stressé depuis qu’il a récupéré son chèque : «Ça a été très stressant. Je ne dors plus. C’est beaucoup à assimiler». Il tente tout de même de garder la tête sur les épaules : «Je me sens comme une personne normale et je veux que cela reste ainsi».