Harvey Weinstein a été assigné en justice pour une agression sexuelle sur mineure

Harvey Weinstein a été assignée en justice par une nouvelle accusatrice. Il s'agit de Kaja Sokola qui affirme avoir été agressée sexuellement par le producteur hollywoodien en 2002 lorsqu'elle avait 16 ans.

A l'époque des faits, la jeune femme venait d'arriver à New York depuis la Pologne et rêvait d'être mannequin ou actrice, a indiqué un communiqué publié sur Twitter par son avocat, Douglas Wigdor.

"...we hope that the filing of this complaint encourages other victims and the New York Attorney General to join us as we continue our efforts at holding Harvey Weinstein and his enablers accountable." Douglas Wigdor & Kevin Mintzer, attys for Kaja Sokola. https://t.co/DjwIbHxjcK

