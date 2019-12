Le Pôle Nord magnétique se déplace à une vitesse qui intrigue les scientifiques

Le Pôle Nord magnétique, celui vers lequel pointe le Nord sur les boussoles, se déplace de plus en plus vite. Depuis les années 1990, il se déplace ainsi de près de 40 km par an en direction de la Sibérie, rapporte le Financial Times.

«Depuis sa découverte en 1831, le Pôle Nord magnétique a parcouru près de 2.250 km», explique le Centre National de l'Information Environnementale. Et le mouvement s'est accéléré lors des dernières décennies, atteignant près de 55 km par an, avant donc de ralentir à environ 40 km par an au cours de dernières années. En revanche, le Pôle Nord géographique reste, bien sûr, au même endroit.

Le Pôle magnétique de la Terre est lié aux mouvement du fer en fusion qui circule sous la croûte terrestre. Mais les scientifiques ne comprennent pas pourquoi il se déplace désormais aussi vite, atteignant un rythme jamais atteint jusqu'à présent. «Le mouvement depuis les années 1990 est plus rapide qu'au cours des quatre derniers siècles, a expliqué la spécialiste en géomagnétique Ciaran Beggan, du British Geological Survey, au Financial Times. Nous ne savons vraiment rien sur les changements dans le phénomène à l'origine du mouvement».

Les mouvements du pôle magnétique sont consignés dans ce que l'on appelle le Modèle Magnétique Mondial, qui recense les mouvements énergétiques qui servent pour les GPS, les boussoles, et sont utilisés par la NASA ou encore l'armée.

Ce modèle est renouvelé tous les cinq ans, et vient de l'être la semaine dernière, un an plus tôt que prévu. La vitesse à laquelle se déplace le Pôle magnétique avait en effet rendu le modèle existant obsolète moins de cinq ans après sa mise en place.