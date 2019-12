«Vous subirez l'humiliation de vos proches» : l'Australie aurait crée de faux horoscopes pour décourager les migrants

Pour dissuader les migrants sri-lankais de venir s'installer en Australie, le gouvernement australien créerait des horoscopes factices aux prédictions tragiques.

C'est ce que révèle le site américain Buzzfeed, citant à l'appui un document qui serait distribué aux candidats à l'exil depuis deux ou trois ans. «Vous êtes Sagittaire ? Vous serez endetté pour toujours. Si vous tentez de vous rendre illégalement en Australie par bateau, vous serez renvoyé chez vous», alerte le texte.

Et les prévisions sont guère plus optimistes pour le reste des signes astrologiques. A commencer par les Taureaux. «Vous serez honteux de vos actions. Si vous voulez rallier le territoire australien, attendez-vous être reconduit au Sri-Lanka, où vous subirez l'humiliation de vos proches», est-il écrit sur le document siglé par le département des Affaires intérieures d'Austalie et diffusé au Sri Lanka.

Les prédictions astrales bénéficient, culturellement, d'un fort engouement auprès des Sri-Lankais.