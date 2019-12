Des toilettes inclinées pour raccourcir les pauses des employés

Finie, la tranquillité. Une entreprise britannique a mis au point des toilettes inclinées de 13 degrés, afin d’empêcher les gens des passer trop de temps au petit coin.

Après cinq minutes passées assis sur la cuvette inclinée, la personne sentira une tension dans ses jambes, semblables à une faible poussée de squat, décrit le fondateur du StandardToilet. Celui-ci s’empresse d’ajouter que cette tension ne sera «pas suffisamment forte pour causer des problèmes physiques», rapporte Wired. «Toute inclinaison plus élevée entrainerait des problèmes plus larges. Treize degrés, ce n’est pas trop gênant, mais vous voudrez vous lever rapidement».

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX

— Dave Vescio (@DaveVescio) December 17, 2019