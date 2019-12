Vidéo : L'étonnante réaction de Miss Nigeria à la victoire de Miss Jamaïque au concours Miss Monde

Une joie tout sauf feinte. A l'annonce de la victoire de Miss Jamaïque au concours Miss Monde, samedi soir, Miss Nigeria n'a pu cacher son enthousiasme. Une réaction pleine d'altruisme qui a fait réagir les internautes.

A l'annonce de la victoire de Toni-Ann Singh, Nyekachi Douglas s'est mis à crier de joie, bondissant dans tous les sens et embrassant la gagnante, qui semblait elle sous le choc.

«Absolument incroyable, durant toutes les années lors desquelles j'ai regardé le concours je n'ai jamais vu une autre candidate aussi heureuse de la victoire de quelqu'un d'autre», a ainsi commenté une utilisatrice de Twitter.

Absolutely amazing in all my years of watching never seen another queen this excited about someone else's win. #MissNigeria you are simply the best. https://t.co/KwqstlFCGf

— Tє̲̣̣̣̥mptє̲̣̣̣̥d (@millibrown1) December 15, 2019