Allemagne : un ado disparu depuis 2 ans retrouvé caché dans le placard d’un pédophile

L'Allemagne s'interroge après qu'un adolescent porté disparu depuis plus de deux ans a été retrouvé caché dans un placard du domicile d'un pédophile présumé. La police ne sait pas s'il était retenu «contre sa volonté», sa mère le dit «manipulé». Le mystère reste entier.

La police a découvert par hasard Marvin, le garçon de 15 ans, alors qu'elle effectuait une perquisition vendredi au domicile d'un homme de 44 ans soupçonné de distribuer du matériel pédopornographique, à Recklinghausen, dans l'ouest du pays.

Si jusqu'à présent, selon les forces de l'ordre, aucun élément n'indique que le garçon ait été contraint de rester chez cet individu, cette découverte stupéfiante rappelle le cas de Natascha Kampusch, une adolescente autrichienne qui avait été détenue par son ravisseur pendant huit ans avant de réussir à s'échapper en 2006.

Disparu depuis juin 2017

Le garçon se trouve actuellement en soins psychiatriques. Il avait disparu en juin 2017 après avoir quitté le centre d'accueil pour jeunes dans lequel il vivait depuis la mort de son père, dont il avait du mal à se remettre. «Je veux lui rendre visite pour Noël, pour fêter un peu avec lui», a déclaré sa mère, 53 ans, au quotidien populaire Bild. La décision sur le moment où Marvin pourra rentrer chez lui «dépend des médecins, pas de la police», a expliqué lundi un porte-parole de la police à l'agence de presse dpa.

De nombreuses questions restent toujours sans réponse dans cette affaire qualifiée par les médias allemands de «miracle de Noël». Et notamment comment le garçon s'est retrouvé dans cet appartement et s'il avait ou non la possibilité de le quitter à tout moment.

«aucune indication qu'il était retenu contre sa volonté»,

Les agents qui l'ont découvert «n'ont vu à ce moment-là aucune indication qu'il était retenu contre sa volonté», selon un communiqué de la police. Mais sa mère, qui a pu brièvement voir son fils vendredi, a affirmé avoir des doutes à ce sujet.

«L'homme chez qui ils l'ont trouvé a dû le manipuler», a-t-elle estimé auprès de Bild, ajoutant craindre de «devenir folle en pensant à ce qui lui a été fait».

Elle a déclaré l'avoir revu portant les mêmes vêtements que le jour de sa disparition, et dit qu'il ressemblait à «un vieil homme brisé». Pour Noël, elle entend lui offrir de nouveaux vêtements. «Il doit maintenant digérer ce qui s'est passé pendant ces deux ans et demi. Tout cela est si douloureux», a-t-elle ajouté.

Le suspect déjà condamné pour possession de pornographie enfantine

L'enquête sur la disparition de l'adolescent restant au point mort, la mère et la sœur de Marvin avaient lancé un appel à témoins dans l'émission populaire allemande Aktenzeichen XY en juillet, qui tente de résoudre les cas de disparition.

Le suspect chez qui le garçon a été retrouvé, déjà condamné à une peine de prison avec sursis en 2018 pour possession de pornographie enfantine, a été placé en détention ce week-end.