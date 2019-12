Des exoplanètes aussi légères que de la barbe à papa

Les astronomes les surnomment les exoplanètes «super-enflées». Elles ne pèseraient que quelques grammes et pourtant ces objets célèstes sont bel et bien considérés comme des planètes...

«Imaginez une planète de la taille de Jupiter aussi légère que de la barbe à papa !», voilà l'observation révélée par Jessica Libby-Roberts, du département d'astrophysiques de l'université du Colorado, dans une étude publiée le 19 décembre dernier. Celles-ci ne ressemblent pourtant en rien aux planètes que nous connaissons dans le système solaire. «Elles ont l'air bizarre», poursuit-elle.

Trois d'entre-elles font actuellement l'objet d'une observation poussée par cette université américaine qui travaille en collaboration avec la Nasa. Décrivant leur course autour de l'étoile Kepler-51, ces objets, situés à plus de 2.400 années lumières de notre Terre, ont été découverts en 2012. Toutefois, de nouvelles informations viennent d'être livrées par Jessica Libby-Roberts et son équipe. Le téléscope Hubble a ainsi permis de déterminer leur masse qui n'excède pas 0,1 gramme/cm3. Un poids-plume qui a de quoi surprendre, surtout lorsque l'on sait que notre planète atteint les 5,5 g/cm3.

© Nasa

Mais alors quid de la composition de leur atmosphère ? A l'heure actuelle, le mystère reste entier. Toutefois, plusieurs simulations, qui doivent encore être vérifiées, estiment que ces exoplanètes super-enflées pourraient être composées d'hydrogène et d'hélium, tandis qu'une brume de méthane pourrait recouvrir le tout. Enfin, celles-ci expulsent de grandes quantités de gaz dans l'espace à chaque seconde.

Parallèlement, les chercheurs estiment que le cas de ces trois planètes pourrait être plus commun que l'on ne le croit, puisqu'il pourrait s'agir de planète proches, dans leur composition, à Neptune. «Nous les observerions ici à un stade très jeune de leur développement», avance Jessica Libby-Roberts. Toutefois, les exoplanètes de ce type se font plutôt rares actuellement. Seulement 15 ont été, pour l'heure, recensées dans notre galaxie.