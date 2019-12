Perte de poids de la chanteuse Adele : les réactions sont-elles grossophobes ?

Fin octobre et de nouveau en cette fin d'année, la chanteuse Adele est apparue très amincie sur les réseaux sociaux suscitant de nombreuses réactions de la part des internautes. Si certains s'en sont pris à la jeune femme pour sa perte de poids, d'autres, au contraire, se sont réjouis pour elle, allant même jusqu'à la féliciter. Mais les compliments adressés à la star peuvent-ils être qualifiés de grossophobes ?

Adele avait créé la surprise en novembre lorsqu'elle avait partagé une photo d'elle à la soirée d'anniversaire de Drake. Les traits amincis qu'elle affichait sur ce portrait en noir et blanc avaient interloqué de nombreux fans.

«Avant je pleurais, maintenant je transpire», avait inscrit la star en guise de légende sur son compte Instagram.

A l'époque, les internautes avaient eu de vives réactions sur les réseaux sociaux. Certains la critiquant pour avoir changé, interprétant d'emblée sa perte de poids comme une réponse à une pression extérieure. «Honte à vous Adele !», avait ainsi écrit un internaute qui l'accusait de se soumettre aux «diktats» de beauté imposés.

Shame on you Adele ! You are falling in the "diktats" ! Be "smart" with less weight ! Waouh !!! Bloody hell ! — KTI NOEL-MARY (@Titidusud2016) October 28, 2019

A contrario, d'autres avaient salué la transformation physique de la jeune femme en complimentant sa nouvelle apparence.

A philosopher once said:





”I used to cry but now I sweat”



-Adele at 25 slimmer and happier pic.twitter.com/bfRxSUJftH — Zeke (@zekemartinx) October 25, 2019

De nouveaux clichés de la chanteuse amincie partagés sur Instagram

Des commentaires renouvelés après la publication de récents clichés de Noël sur le compte Instagram de la chanteuse.

Beaucoup d'internautes n'ont d'ailleurs pas reconnu l'interprète de «Someone like you» et plusieurs montages montrant l'impressionnante évolution physique de la jeune femme ont été partagés. De nouveau, le nouveau look «sexy» de la chanteuse a été applaudi sur les réseaux sociaux.

Adele just pulled the biggest flex





Beggining of End of the the decade decade pic.twitter.com/FOZthyVRwX — K_O (@blaise_ko) December 24, 2019

Mais de nombreux fans ont qualifié ces réactions de grossophobes sur Twitter.

Adele was always a babe and you’re all fatphobic creeps and have her trending cause she’s lost a few pounds





Merry Christmas to no one but Adele https://t.co/ixGl00Aa0w — Toryn Caitríona Glavin (@torynglavin) December 24, 2019

«Il est grossophobe d'applaudir ou de féliciter Adele, qui n'a pas communiqué sur le sujet, pour sa perte de poids. Vous ne connaissez pas le rapport qu'elle entretient avec son corps - il est donc vraiment détestable de définir sa perte de poids comme une sorte de triomphe moral, psychologique ou esthétique», a estimé un twittos.

it is fatphobic to applaud or congratulate adele, who has said nothing publicly about it, for her weight loss. you do not and cannot know her relationship with her body - so it is really loathsome to define her losing weight as a kind of moral, psychological or aesthetic triumph. — bēn (@benvyle) December 24, 2019

Adele loses weight and suddenly everyone’s wetting themselves over her looks. Adele’s always been that bitch and you’re all just fatphobic x https://t.co/gtClABYBeT — jess (@httpj3ss) December 24, 2019

Celebrating Adele's weight loss is a garbage thing to do for a million reasons. Here are two:





1. It tells your fat friends you think their bodies are a problem to be solved.





2. The weight loss could be the result of physical or mental health struggles. Weird to cheer about! — Audra Williams (@audrawilliams) December 24, 2019

«Célébrer la perte de poids d'Adele est une chose pourrie à faire pour un million de raisons. En voici deux: 1. Il indique à vos amis gros que vous pensez que leur corps est un problème à résoudre. 2. La perte de poids pourrait être le résultat de problèmes de santé physique ou mentale. Bizarre de s'en réjouir!», a ainsi écrit une utilisatrice de Twitter.

« Comment être sûr qu'un «compliment» n'alimente ni ne valide une crise potentielle» ?



L'auteure Adwoa Darko avait d'ailleurs déjà pointé le phénomène pervers fin octobre dans The Independent : «L'idée sous-jacente derrière ces réactions est a) l'hypothèse que son «ancien» corps était «mauvais» et b) qu'elle a fait un choix délibéré et «sain». Adele pourrait être heureuse, en bonne santé et essayer intentionnellement de perdre du poids.»

«Mais pourquoi continuons-nous à commenter le corps des gens sans connaître le contexte? Comment être sûr qu'un «compliment» n'alimente ni ne valide une crise potentielle», interrogeait-elle dans cet article qui démontrait le caractère grossophobe de ces réactions.

Conclusion : s'abstenir et cesser de s'octroyer le droit de commenter (et de juger) le physique des stars et des femmes en particulier, est probablement le meilleur comportement à adopter ainsi qu'une excellente résolution à prendre en cette nouvelle année.