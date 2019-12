Vidéo : un artiste compile les images fortes de 2019 en moins de 3 minutes

Pour la cinquième année consécutive, l’artiste suisse Cee-Roo a compilé les images marquantes qui ont fait l’actualité en 2019 sur une musique épique, pour en faire un clip poignant dont il a le secret.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette vidéo d’anthologie, condensée en moins de 3 minutes, ne laisse pas indifférent.

Des incendies de Notre-Dame et de l’Amazonie à l’impressionnante «Acqua alta» de Venise, en passant par les manifestations des Gilets Jaunes, les images défilent sur un rythme effréné, parfaitement maîtrisé.

Un concept bien ficelé

En 2015, Cee-Roo, originaire de Bienne, a lancé le concept de «World Music» en tant que réalisateur pour la RTS (Radio Télévision Suisse). Chaque mois, il a peaufiné son style pour sa séquence, en choisissant des images d'actualité collant parfaitement à sa musique.

«Je reprends des sons d'actualité ou du quotidien du monde entier et je les mets ensemble pour créer des bandes-sons originales et par la même occasion des montages vidéo. C'est le monde de tous les jours, avec ses bons et ses mauvais côtés», a-t-il notamment expliqué au journal suisse «Le Matin».

«Il faut que ça heurte»

Le fait d'enchaîner des faits d'actualité n'ayant aucun rapport les uns avec les autres est un parti pris. «L’absence de contextualisation donne cette osmose totale. C’est une démarche volontaire d’aller très vite pour zapper des images. C’est un aperçu, il faut que ça heurte», a expliqué l'artiste au média «Le Temps». «Ma force, c’est de dégager des émotions qui vont, je l’espère, réveiller certaines consciences.»