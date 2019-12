La scène de Donald Trump dans «Maman j’ai encore raté l’avion» coupée, il réagit sur Twitter

Près de 30 ans après le tournage de «Maman j'ai encore raté l'avion», une chaine canadienne qui diffusait le film à l'occasion des fêtes de Noël, a décidé de supprimer tout bonnement la scène dans laquelle apparaissait Donald Trump... ce qui a beaucoup amusé le président américain.

Dans la scène, Kevin McCallister, le personnage joué par Macaulay Culkin, fait son entrée dans le luxueux hôtel Plaza à New York et demande le chemin de la réception au milliardaire devenu président des Etats-Unis. Des images qui ont totalement disparu de la version récemment diffusée sur la chaîne CBC.

Alors que de nombreux téléspectateurs n'ont pas manqué de relever cette absence, un porte-parole de CBC a justifié cette décision sur Twitter. «Puisque vous êtes beaucoup à vous poser la question. Comme c'est souvent le cas pour des films de cinéma adaptés pour la télévision 'Maman j'ai encore raté l'avion' a été édité pour des questions de gain de temps. La scène avec Donald Trump fait partie des nombreuses scènes coupées [...]».

As many are asking...



CBC’s airing of Home Alone 2 was edited for time. This happens regularly with films adapted for television. The scene with Donald Trump was one of several that were cut from the movie as none of them were integral to the plot. These edits were done in 2014.

— Chuck Thompson (@ChuckTCBC) December 26, 2019