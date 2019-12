Vidéo : une petite fille horrifiée par une poupée noire, les internautes réagissent

Alors qu'elle ouvrait ses cadeaux de Noël, le sang d'une fillette américaine n'a fait qu'un tour lorsqu'elle a découvert la poupée noire qu'elle venait de recevoir. Une réaction qui a beaucoup choqué les internautes.

Sur les images filmées par les parents et relayées par un internaute, on peut voir la petite fille crier d'effroi avant de jeter la poupée à travers la pièce.

this is how y’all children are feeling towards black people in 2019??and y’all are sitting here laughing at it like it’s funny y’all make me sick pic.twitter.com/iSxACtT8bB

— . | For Loey. | BESD (@adorekais) December 26, 2019