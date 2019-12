Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell reste introuvable malgré les recherches du FBI

Accusée d’avoir recruté des jeunes filles mineures pour Jeffrey Epstein, son ex-compagne Ghislaine Maxwell, visée par une enquête du FBI, reste introuvable, selon Reuters. Comme d’autres personnes dont l’identité n’a pas été dévoilée, la Britannique est suspectée d’avoir facilité ou participé au trafic sexuel autour de l’homme d’affaires américain.

Il avait été inculpé début juillet de deux chefs d'accusation, exploitation sexuelle et association de malfaiteurs en vue d'exploitation sexuelle. Il a été retrouvé mort dans sa cellule d’une prison de New York, un mois plus tard. Si la légiste avait conclu à un suicide, la thèse a été contestée par un expert engagé par le frère d’Epstein en octobre, qui pense à un homicide.

De son côté, Ghislaine Maxwell n’a pas fait d’apparition publique depuis le mois de juillet. Le « New York Post » a publié une photo d’elle en août, dans un fast-food californien. Des médias du monde entier investiguent depuis pour la retrouver, en vain. Depuis le décès d’Epstein, la fille de l'ancien magnat de la presse britannique Robert Maxwell, est au cœur de l’enquête. Elevée dans un manoir de cinquante-trois pièces, elle est devenue plus tard bien connue du monde de la jet-set et s’est faite plus discrète depuis trois ans.

Un Français également visé par l'enquête

Plusieurs femmes qui ont accusé l’ancien gestionnaire de fortune devenu millionnaire ont affirmé que Maxwell participait au recrutement des jeunes femmes lorsqu’elles étaient lycéennes, pour donner des massages au fortuné. Ghislaine Maxwell logeait régulièrement chez Jeffrey Epstein, à New York et en Floride, et a voyagé de nombreuses fois à bord de son jet privé aux quatre coins du globe.

Elle a également été photographiée avec l’agent français Jean-Luc Brunel, lui aussi accusé d’avoir recruté des mannequins mineurs pour le milliardaire, par le biais de son agence MC2 à Miami. Visé par des accusations d’agressions sexuelles et de harcèlement en France, le Français est également introuvable depuis cet été. Son avocate a cependant démenti les accusations à l’encontre de son client récemment.