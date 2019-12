La Californie en proie à d'impressionnantes chutes de neige

Les images sont impressionnantes. Une tempête de neige frappe une partie du sud de la Californie, depuis le 26 décembre, dont le Col Cajon, situé près des montagnes de San Bernardino.

Le service météorologique de Los Angeles a annulé l’avertissement de tornade qu’il avait émis près de Santa Barbara, précisant sur Twitter que la «tempête s’est affaiblie et ne semble pas capable de produire une tornade».

Mais de nouvelles chutes de neige ont été observées dans l’État ce samedi 28 décembre. L’Ouest des États-Unis a connu des épisodes neigeux et de fortes pluies ces derniers jours, entraînant la fermeture de certains axes routiers. Des automobilistes ont été bloqués cinq heures sur la route.

Des zones touristiques ont également été fermées au public, dont le parc national Joshua Tree. La météo n’a fait, à cette heure, qu’une victime. Une femme de 60 ans est décédée après que sa voiture est déviée d’une route enneigée, dans le comté de San Diego.

Residents of Pioneertown, California, woke up to a thick layer of snow that covered the desert as far as the eye could see. https://t.co/SBZhUL2SqQ pic.twitter.com/tWaXgSqU0J

— AccuWeather (@accuweather) 28 décembre 2019