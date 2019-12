Vidéo : une journaliste espagnole persuadée d'avoir gagné au loto annonce en direct qu'elle ne viendra plus travailler

C'est ce qu'on appelle être ivre de bonheur. Une journaliste espagnole a crié sa joie un peu trop fort en direct à la télévision alors qu'elle pensait avoir gagné 400.000 euros à la célèbre loterie ibérique de Noël, le 22 décembre. Une réaction très drôle qui a fait le tour du web... D'autant que la reporter a réalisé après coup qu'elle avait gonflé l'estimation de ses gains de quelques zéros.

Transportée de joie, Natalia Escuerdo s'est même exclamée à l'antenne : «Demain je ne viens pas travailler, vous m'entendez ? Demain, Natalia ne vient pas travailler». La journaliste a interrogé d'autres gagnants pendant la séquence avant d'exulter à nouveau pendant plusieurs minutes, sautant en l'air et criant dans la foule.

Médusés, les deux présentateurs en plateau se sont beaucoup amusés de l'euphorie de leur collègue.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE





Directo https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

Mais la reporter de RTVE qui pensait avoir remporté le gros lot au moment du direct n'avait en réalité empoché «que» 5.000 euros. Une somme certes coquette mais qui ne permettra pas à la journaliste de s'offrir une pré-retraite au soleil.

Le loto spécial de Noël est très populaire en Espagne. Le gros lot du gordo s'élèvait à 4 millions d'euros cette année. Il peut se répartir en plusieurs groupes de gagnants souvent issus de la même ville, du même quartier, d'une même famille ou d'une même entreprise, et c'est en partie ce qui fait sa popularité.

Des excuses sur Twitter

Après avoir en quelque sorte annoncé sa démission en direct à la télévision et avoir affirmé qu'elle avait gagné, Natalia Escuerdo a finalement publié un message d'excuses sur son compte Twitter :

«Les derniers mois ont été difficiles pour pour des raisons personnelle (...) J'ai été dépassée par la joie, mais je n'ai ni menti ni manipulé (...) Au cours de mes 25 années de carrière de journaliste, j'ai toujours eu la tête très haute et la conscience claire pour faire un travail rigoureux (...) Il est triste que Natalia Escudero soit aujourd'hui la journaliste manipulatrice et menteuse de rtve (...) Encore une fois, je m’excuse pour cette confusion diffusée aujourd’hui puis clarifiée en direct. Et je maintiens que demain je ne travaillerai pas (…) parce que je pars en vacances.»

Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales , y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados , pero no he mentido ni manipulado — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo . Es triste que natalia escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de rtve. — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Respeto a todos los profesionales que por audiencia matan, roban testimonios, ficcionan noticias, pero natalia escudero jamás se ha prestado a ello.Y quede claro que jamás lo haré . Antes son las personas y su dolor que la audiencia — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019